СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке

СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке - РИА Новости, 23.09.2025

СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке

23.09.2025

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group на прошлой неделе в последний момент отменила запланированный эфир программы о консервативном активисте Чарли Кирке из-за полученных угроз, сообщает газета New York Post, со ссылкой на источник. По информации издания, в пятницу вечером телекоммуникационный конгломерат из Балтимора, владеющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, отменил трансляцию программы, посвященной Кирку, после того как получил уведомление об угрозах, направленных против местных станций ABC. Показ программы был перенесен на YouTube за несколько минут до начала трансляции. Согласно источнику, руководство медиагруппы опасалось повторения недавнего инцидента со стрельбой в филиале ABC в Сакраменто. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

2025

