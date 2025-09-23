Рейтинг@Mail.ru
СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке - РИА Новости, 23.09.2025
03:29 23.09.2025
СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке
СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке
в мире
балтимор
сакраменто
сша
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
youtube
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group на прошлой неделе в последний момент отменила запланированный эфир программы о консервативном активисте Чарли Кирке из-за полученных угроз, сообщает газета New York Post, со ссылкой на источник. По информации издания, в пятницу вечером телекоммуникационный конгломерат из Балтимора, владеющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, отменил трансляцию программы, посвященной Кирку, после того как получил уведомление об угрозах, направленных против местных станций ABC. Показ программы был перенесен на YouTube за несколько минут до начала трансляции. Согласно источнику, руководство медиагруппы опасалось повторения недавнего инцидента со стрельбой в филиале ABC в Сакраменто. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
балтимор
сакраменто
сша
в мире, балтимор, сакраменто, сша, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, youtube, центральное разведывательное управление (цру)
СМИ объяснили, почему в США отменили показ программы о Кирке

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group на прошлой неделе в последний момент отменила запланированный эфир программы о консервативном активисте Чарли Кирке из-за полученных угроз, сообщает газета New York Post, со ссылкой на источник.
По информации издания, в пятницу вечером телекоммуникационный конгломерат из Балтимора, владеющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, отменил трансляцию программы, посвященной Кирку, после того как получил уведомление об угрозах, направленных против местных станций ABC. Показ программы был перенесен на YouTube за несколько минут до начала трансляции.
Согласно источнику, руководство медиагруппы опасалось повторения недавнего инцидента со стрельбой в филиале ABC в Сакраменто.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп рассказал о встрече с Маском на панихиде по Кирку
