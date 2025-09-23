https://ria.ru/20250923/tramp-2043838421.html
Трамп заявил, что поддерживает ООН
Трамп заявил, что поддерживает ООН
Трамп заявил, что поддерживает ООН
Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что хотя может и не соглашаться с ООН, но поддерживает организацию и считает,...
2025-09-23T19:42:00+03:00
2025-09-23T19:42:00+03:00
2025-09-23T19:42:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что хотя может и не соглашаться с ООН, но поддерживает организацию и считает, что ее потенциал огромен. Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, постпред страны в ООН Майк Уолтц, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Для меня всегда честь находиться здесь, но в этот раз с неработающим эскалатором и телесуфлером было еще интереснее. Такое бывает. Наша страна на 100% поддерживает ООН. Я считаю, что у ООН огромный потенциал. Действительно огромный. ООН может сделать очень много, я поддерживаю ее. Я могу с ней не соглашаться, но я ее поддерживаю", - сказал Трамп, его слова передает пул Белого Дома. Речь Трампа с трибуны ГА ООН продлилась почти час, в ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.
Трамп заявил, что поддерживает ООН
