Трамп заявил, что поддерживает ООН - РИА Новости, 23.09.2025
19:42 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/tramp-2043838421.html
Трамп заявил, что поддерживает ООН
в мире
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
марко рубио
оон
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что хотя может и не соглашаться с ООН, но поддерживает организацию и считает, что ее потенциал огромен. Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, постпред страны в ООН Майк Уолтц, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Для меня всегда честь находиться здесь, но в этот раз с неработающим эскалатором и телесуфлером было еще интереснее. Такое бывает. Наша страна на 100% поддерживает ООН. Я считаю, что у ООН огромный потенциал. Действительно огромный. ООН может сделать очень много, я поддерживаю ее. Я могу с ней не соглашаться, но я ее поддерживаю", - сказал Трамп, его слова передает пул Белого Дома. Речь Трампа с трибуны ГА ООН продлилась почти час, в ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.
в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, марко рубио, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Марко Рубио, ООН
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что хотя может и не соглашаться с ООН, но поддерживает организацию и считает, что ее потенциал огромен.
Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, постпред страны в ООН Майк Уолтц, спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Для меня всегда честь находиться здесь, но в этот раз с неработающим эскалатором и телесуфлером было еще интереснее. Такое бывает. Наша страна на 100% поддерживает ООН. Я считаю, что у ООН огромный потенциал. Действительно огромный. ООН может сделать очень много, я поддерживаю ее. Я могу с ней не соглашаться, но я ее поддерживаю", - сказал Трамп, его слова передает пул Белого Дома.
Речь Трампа с трибуны ГА ООН продлилась почти час, в ходе выступления он заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве, а также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал, добавив, что ООН должна оказать свою эффективность на деле, а не на словах.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Экс-советник Трампа пожелал ООН "покоиться с миром"
В миреСШАДональд ТрампАнтониу ГутеррешМарко РубиоООН
 
 
