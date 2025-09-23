https://ria.ru/20250923/tramp-2043805973.html

США возглавят усилия по контролю за биологическим оружием, заявил Трамп

США возглавят усилия по контролю за биологическим оружием, заявил Трамп

2025-09-23T17:39:00+03:00

2025-09-23T17:39:00+03:00

2025-09-23T17:51:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что его администрация возглавит международные усилия по контролю за биологическим оружием, а новая система верификации будет создана на базе искусственного интеллекта."Сегодня я объявляю, что моя администрация возглавит международные усилия по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), которые будут обсуждаться с мировыми лидерами, с использованием новой системы верификации на базе искусственного интеллекта, которой смогут доверять все", - сказал Трамп.

