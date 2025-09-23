Трамп начал выступать на Генеральной ассамблее ООН

https://ria.ru/20250923/tramp-2043795218.html

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером, пообещал виновнику "большую проблему"."Я не возражаю против того, чтобы выступать без телесуфлера, потому что он не работает. Тем не менее, я очень рад быть здесь с вами, судя по тому, как вы говорите… я могу только сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, попал в большую проблему", - сказал американский лидер.

