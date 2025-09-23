https://ria.ru/20250923/tovary-2043740490.html
МЭР допустило введение невозвратного тарифа на товары в онлайн-торговле
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минэкономразвития хочет до конца года рассмотреть вопрос о введении своеобразного "невозвратного тарифа" - по аналогии с авиабилетами - на ряд товаров в сфере онлайн-торговли для защиты предпринимателей от злоупотребления со стороны потребителей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф - в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию. Мне кажется, надо серьезно к этому отнестись", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Он добавил, что это непростой вопрос и потребует консультаций с бизнесом и потребнадзором. Он отметил, что бизнес, который ведет торговлю через онлайн-платформы, сталкивается со злоупотреблениями со стороны потребителей или конкурентов, например, заказывают большие партии товаров и затем не выкупают или берут одежду перед Новым годом, а после праздников возвращают. "Никто это не контролирует. И все это заканчивается тем, что это все перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, и чем то, за что предприниматели готовы честно продавать", - добавил министр. Решетников допустил, что этот вопрос может быть рассмотрен до конца года, что будет "реальной поддержкой" для предпринимателей перед сезоном праздников.
