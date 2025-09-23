https://ria.ru/20250923/tokaev-2043859365.html
Токаев призвал к реформе СБ ООН
АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Генеральной Ассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации."Всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации", - заявил Токаев.Президент Казахстана с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
