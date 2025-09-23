Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал к реформе СБ ООН - РИА Новости, 23.09.2025
22:10 23.09.2025 (обновлено: 22:15 23.09.2025)
Токаев призвал к реформе СБ ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Генеральной Ассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации. РИА Новости, 23.09.2025
совет безопасности оон
оон
генеральная ассамблея оон
азия
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
африка
АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Генеральной Ассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации."Всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации", - заявил Токаев.Президент Казахстана с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон, азия, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, африка, антониу гутерреш
Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Азия, Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Африка, Антониу Гутерреш
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Генеральной Ассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации.
"Всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего. Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации", - заявил Токаев.
Президент Казахстана с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
Совет Безопасности ООНООНГенеральная Ассамблея ООНАзияКазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевАфрикаАнтониу Гутерреш
 
 
