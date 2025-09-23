https://ria.ru/20250923/svr-2043696151.html

В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокации Запада для ввода сил в Молдавию возможны в период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября сего года", - говорится в сообщении пресс-бюро.

