В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР
Провокации Запада для ввода сил в Молдавию возможны в период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:16:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокации Запада для ввода сил в Молдавию возможны в период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября сего года", - говорится в сообщении пресс-бюро.
