В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР - РИА Новости, 23.09.2025
11:16 23.09.2025
В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР
В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокации Запада для ввода сил в Молдавию возможны в период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября сего года", - говорится в сообщении пресс-бюро.
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, молдавия, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Молдавия, В мире
В СВР допустили возможность провокаций Запада перед выборами в ПМР

СВР: провокации Запада возможны перед выборами в Приднестровье

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Провокации Запада для ввода сил в Молдавию возможны в период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября сего года", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияМолдавияВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала