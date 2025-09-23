https://ria.ru/20250923/svr-2043695895.html

СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии

СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии

Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября с.г.", - говорится в заявлении. "Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - пояснили в СВР.

