Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 23.09.2025 (обновлено: 11:18 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/svr-2043695895.html
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии - РИА Новости, 23.09.2025
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии
Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:15:00+03:00
2025-09-23T11:18:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября с.г.", - говорится в заявлении. "Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - пояснили в СВР.
https://ria.ru/20250923/voennye-2043692609.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии

СВР: планы ЕС по десанту в Молдавии могут быть реализованы после выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября с.г.", - говорится в заявлении.
"Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - пояснили в СВР.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения русофобской политики
11:00
 
В миреМолдавияРоссияРумынияМайя СандуНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала