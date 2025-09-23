https://ria.ru/20250923/svr-2043695895.html
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии - РИА Новости, 23.09.2025
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии
Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:15:00+03:00
2025-09-23T11:15:00+03:00
2025-09-23T11:18:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября с.г.", - говорится в заявлении. "Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - пояснили в СВР.
https://ria.ru/20250923/voennye-2043692609.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР рассказала, когда ЕС может начать операцию против Молдавии
СВР: планы ЕС по десанту в Молдавии могут быть реализованы после выборов