Суд отказал экс-замглаве Росприроднадзора Митволю в УДО

Суд отказался освобождать по УДО экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 сен - РИА Новости. Московский областной суд отказался освобождать по УДО бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по делу о хищении более 900 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Коломенского городского суда Московской области изменить... в остальной части постановление оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Таким образом, суд внёс незначительные изменения в текст постановления, оставив его в силе.
Ранее Коломенский суд Подмосковья отклонил соответствующую просьбу Митволя, не усмотрев оснований для его условно-досрочного освобождения. Защита обжаловала это решение, указав, что Митволь в колонии исправно трудится, характеризуется положительно, имеет поощрение, за период нахождения под стражей перевоспитался, возмещает причиненный преступлением ущерб. В этой связи, а также по причине допущенных судом первой инстанции нарушений, Митволь и адвокат просили изменить решение и освободить его по УДО.
Сам Митволь в ходе заседания подчеркнул, что полностью погасить ущерб не может, его зарплата в колонии составляет 15 тысяч рублей в месяц, а значит на погашение средств у него уйдет "девять с половиной тысяч лет". Митволь добавил, что его родственники всё-таки помогают ему гасить взыскание, а по его уголовному делу были арестованы активы на 70 миллионов рублей.
Он также заключил, что по уголовному делу заключил досудебное соглашение, признал вину, раскаялся и дал показания на других фигурантов.
Прокурор в свою очередь просила оставить решение суда в силе, настаивала, что из поведения Митволя не усматривается, что он встал на путь исправления.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
