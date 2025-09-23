https://ria.ru/20250923/spetsoperatsiya-2043834645.html

Спецоперация, 23 сентября: ВС России освободили Переездное в ДНР

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки до 1630 военнослужащих, два танка и десять бронемашин, ПВО сбила ночью 69 украинских БПЛА над территорией России. ВС РФ освободили Переездное в ДНР Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 1630 военных и 2 танка Украинские войска за сутки потеряли до 1630 военнослужащих, два танка и десять бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для переброски подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО сбила ночью 69 украинских БПЛА над Россией Двадцать третьего сентября с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. Купянское направление Группировка войск "Запад" уверенно решает задачи по освобождению Купянска. Российская армия взяла под контроль 5667 из 8667 зданий. Успеху способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что украинские войска превратили Купянск в мощный укреплённый район, потому что он стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области. Его освобождение позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера. ВСУ в боях в Купянске за месяц потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков, две пусковые установки реактивных систем залпового огня. На данный момент российские войска заблокировали до 700 украинских военных с северной и западной стороны Купянска, взяв их в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города, отметили в Минобороны РФ. Удар возмездия ВС СФ нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение террористической атаки на гражданские объекты на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, сообщило Минобороны РФ. Не "дела минувших дней" Первым руководителем печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой "Библиотеки", был Александр Хараберюш из СБУ, взорванный в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы боевика "Азова"*, расстрелявшего в Мариуполе мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. В суде было установлено, что в марте 2022 года Николай Гуртовский совместно с сослуживцем, выполняя преступный приказ командования, прибыл на улицу Плановую в Мариуполе с целью поиска и уничтожения российских военнослужащих. Там Гуртовский открыл огонь из автомата по гражданскому мужчине. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Щенок полка Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха". По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере. Сейчас он находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ним ухаживают сослуживцы. Переговоры на паузе Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Он также добавил, что Турция не получала запросов о новом раунде переговоров РФ и США по "раздражителям" на её территории, стороны сами определяют место и время. Херсонская область по обе стороны ВСУ обливают бензином и сжигают на свалках удерживаемого украинскими войсками Херсона тела уничтоженных российской армией боевиков киевского режима, чтобы не производить положенные их родным выплаты за погибших, сообщили РИА Новости в антифашистком сопротивлении Херсона. Жители Херсонской области после ее воссоединения с Россией обрели уверенность в будущем благодаря социальным программам и инвестициям в инфраструктуру региона, включая школы, больницы и дороги, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации. Три мирных жителя ранены в результате удара украинского БПЛА по административному зданию в Каланчаке Херсонской области, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 119 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. Военные преступления ВСУ Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским бойцам, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Директор". Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш", участвовавший в освобождении Новоивановки в этом регионе. Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Увар". Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, видео с его рассказом публикует Минобороны России. Два человека погибли, еще 11 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Боец подразделения "Орлан" и мирный житель ранены в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ВС РФ в небе и на земле Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства радиоэлектронной борьбы противника не так воздействовали на их технику, рассказал оператор БПЛА с позывным "Жук". Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей". ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

