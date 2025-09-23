https://ria.ru/20250923/soldaty-2043647181.html

ВСУ сжигают на свалках Херсона тела солдат, заявили в подполье

ВСУ сжигают на свалках Херсона тела солдат, заявили в подполье - РИА Новости, 23.09.2025

ВСУ сжигают на свалках Херсона тела солдат, заявили в подполье

ВСУ обливают бензином и сжигают на свалках удерживаемого украинскими войсками Херсона тела уничтоженных российской армией боевиков киевского режима, чтобы не... РИА Новости, 23.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 23 сен — РИА Новости. ВСУ обливают бензином и сжигают на свалках удерживаемого украинскими войсками Херсона тела уничтоженных российской армией боевиков киевского режима, чтобы не производить положенные их родным выплаты за погибших, сообщили РИА Новости в антифашистком сопротивлении Херсона. "На фоне высоких потерь и нехватки денег на выплаты погибшим перед режимом Зеленского встает вопрос: как быть с телами, которые находятся на подконтрольной ему территории, а не в "серой" зоне", — сказал представитель херсонского подполья. По его словам, если эти тела лежат "где-то в поле", украинских военных попросту объявляют без вести пропавшими, "а за это выплат не положено". "А вот с погибшими в тыловой зоне от удара БПЛА или, скажем, со скончавшимися от ранений в госпитале дело обстоит сложнее. Их утилизируют так, чтобы останки нельзя было опознать, — в месте, где их и искать-то особо никто не будет. С каждого сожженного тела Киев экономит огромные средства. Людей сжигают на свалках", — добавил он. По его словам, тела боевиков ВСУ утилизируют варварским образом. "По нашей информации, тела погибших военнослужащих ВСУ действительно утилизируют на городской свалке, причем весьма примитивно — обливают горючим и сжигают", — добавил подпольщик. Как указал собеседник агентства, в украинские госпитали поступают раненые со всего правобережья Днепра, как правило, в довольно тяжелом состоянии — далеко не все выживают. "За погибшего военного родственники должны получить до 15 миллионов гривен, однако ни для кого не секрет, что денег в бюджете на такие выплаты нет, из-за чего не так давно было принято решение "растянуть" выплаты по времени, что-то вроде рассрочки, как бы это ни звучало. По самым скромным оценкам, на следующий год не хватает 10 миллиардов долларов — это в открытую заявляют на Банковой", — заключили в сопротивлении. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

