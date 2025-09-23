https://ria.ru/20250923/sochi-2043709084.html
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек - РИА Новости, 23.09.2025
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек
Полиция Сочи проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о "женском финансовом коуче", которая обманула десятки девушек, обещая выгодные... РИА Новости, 23.09.2025
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о "женском финансовом коуче", которая обманула десятки девушек, обещая выгодные инвестиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что десятки девушек стали жертвами мошенничества после того, как доверились "женскому коучу" из Краснодарского края, а сама женщина после их вложений перестала выходить на связь с клиентками. Всего девушки якобы передали финансовому "гуру" более 20 миллионов рублей. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, автор которой сообщает о том, что более 20 девушек стали жертвами мошенницы из Сочи… Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщений в полицию Сочи по факту мошенничества не поступало.
