В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек - РИА Новости, 23.09.2025
12:14 23.09.2025
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек
Полиция Сочи проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о "женском финансовом коуче", которая обманула десятки девушек, обещая выгодные... РИА Новости, 23.09.2025
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о "женском финансовом коуче", которая обманула десятки девушек, обещая выгодные инвестиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что десятки девушек стали жертвами мошенничества после того, как доверились "женскому коучу" из Краснодарского края, а сама женщина после их вложений перестала выходить на связь с клиентками. Всего девушки якобы передали финансовому "гуру" более 20 миллионов рублей. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, автор которой сообщает о том, что более 20 девушек стали жертвами мошенницы из Сочи… Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщений в полицию Сочи по факту мошенничества не поступало.
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи проверят информацию о мошеннице, обманувшей десятки девушек

В Сочи проверяют информацию о финансовом коуче, обманувшей десятки девушек

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Полиция Сочи проводит проверку после публикации в социальных сетях информации о "женском финансовом коуче", которая обманула десятки девушек, обещая выгодные инвестиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что десятки девушек стали жертвами мошенничества после того, как доверились "женскому коучу" из Краснодарского края, а сама женщина после их вложений перестала выходить на связь с клиентками. Всего девушки якобы передали финансовому "гуру" более 20 миллионов рублей.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, автор которой сообщает о том, что более 20 девушек стали жертвами мошенницы из Сочи… Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщений в полицию Сочи по факту мошенничества не поступало.
