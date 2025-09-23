Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 23.09.2025 (обновлено: 07:34 23.09.2025)
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА ВСУ, атаковавших Москву

Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.
Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.
Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала