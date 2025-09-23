https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043658911.html
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА ВСУ, атаковавших Москву