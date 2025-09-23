https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043658911.html

ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву

ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T07:21:00+03:00

2025-09-23T07:21:00+03:00

2025-09-23T07:34:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, безопасность, россия