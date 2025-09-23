https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043635868.html
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву."ПВО Минобороны сбито еще два вражеских БПЛА, атаковавших Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
