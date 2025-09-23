Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
18:36 23.09.2025 (обновлено: 19:00 23.09.2025)
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что поддерживает реформу ООН в свете годовщины международной организации, так как мир изменился с момента ее создания 80 лет назад."Определенно, потому что это так необходимо… мир изменился за 80 лет с момента создания Организации Объединенных Наций", - заявил он на полях ГА ООН.
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН

ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что поддерживает реформу ООН в свете годовщины международной организации, так как мир изменился с момента ее создания 80 лет назад.
"Определенно, потому что это так необходимо… мир изменился за 80 лет с момента создания Организации Объединенных Наций", - заявил он на полях ГА ООН.
СловакияООНВ мире
 
 
