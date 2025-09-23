https://ria.ru/20250923/slovakiya-2043825660.html
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что поддерживает реформу ООН в свете годовщины международной организации, так как мир изменился с момента ее... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:36:00+03:00
2025-09-23T18:36:00+03:00
2025-09-23T19:00:00+03:00
словакия
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что поддерживает реформу ООН в свете годовщины международной организации, так как мир изменился с момента ее создания 80 лет назад."Определенно, потому что это так необходимо… мир изменился за 80 лет с момента создания Организации Объединенных Наций", - заявил он на полях ГА ООН.
https://ria.ru/20250923/oon-2043822160.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, оон, в мире
Глава МИД Словакии заявил о поддержке реформы ООН
Глава МИД Словакии Бланар заявил о поддержке реформы ООН