Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым
2025-09-23T18:33:00+03:00
2025-09-23T18:33:00+03:00
2025-09-23T18:50:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки."(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу.Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.
словакия, в мире, сергей лавров, украина, оон, европа
Словакия, В мире, Сергей Лавров, Украина, ООН, Европа
