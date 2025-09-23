Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым
18:33 23.09.2025 (обновлено: 18:50 23.09.2025)
Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки."(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу.Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.
Сергей Лавров. Архивное фото
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
17 сентября, 02:49
 
