Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым

Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым - РИА Новости, 23.09.2025

Глава МИД Словакии рассказал, что хочет обсудить с Лавровым

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и... РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки."(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу.Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.

