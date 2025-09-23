https://ria.ru/20250923/slovakija-2043866872.html

В Словакии оппозиция призвала главу разведки уйти в отставку

В Словакии оппозиция призвала главу разведки уйти в отставку - РИА Новости, 23.09.2025

В Словакии оппозиция призвала главу разведки уйти в отставку

Депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Алойз Глина заявил, что глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T23:24:00+03:00

2025-09-23T23:24:00+03:00

2025-09-23T23:24:00+03:00

в мире

братислава

россия

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg

БРАТИСЛАВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Алойз Глина заявил, что глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол Гашпар должен уйти в отставку после обвинений в плагиате. Ранее во вторник словацкое издание SME сообщило, что обнаружило плагиат в дипломной работе Гашпара, с помощью которой тот получил степень магистра. Гашпар в ответ на обвинение в плагиате заявил на своей странице в социальной сети Facebook*, что его работа прошла необходимый контроль в рамках ее защиты. "Гашпар однозначно должен уйти в отставку", - заявил Глина, выступая на антиправительственном митинге в Братиславе. По его словам, через две недели планируется не только акция протеста, но и поход к зданию Словацкой информационной службы в Братиславе. Глина также напомнил, что Гашпар в конце августа попал в ДТП. Словацкое издание Denník N тогда сообщало, что в результате инцидента легкие ранения получила 14-летняя девочка. Словацкая полиция, в свою очередь, информировала, что результаты теста на алкоголь у обоих водителей столкнувшихся автомобилей были отрицательными. Словацкие СМИ обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250923/slovakiya-2043824552.html

https://ria.ru/20250923/bratislava-2043852609.html

братислава

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, братислава, россия, словакия