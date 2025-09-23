https://ria.ru/20250923/slovakija-2043866872.html
В Словакии оппозиция призвала главу разведки уйти в отставку
БРАТИСЛАВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Алойз Глина заявил, что глава Словацкой информационной службы (разведки) Павол Гашпар должен уйти в отставку после обвинений в плагиате. Ранее во вторник словацкое издание SME сообщило, что обнаружило плагиат в дипломной работе Гашпара, с помощью которой тот получил степень магистра. Гашпар в ответ на обвинение в плагиате заявил на своей странице в социальной сети Facebook*, что его работа прошла необходимый контроль в рамках ее защиты. "Гашпар однозначно должен уйти в отставку", - заявил Глина, выступая на антиправительственном митинге в Братиславе. По его словам, через две недели планируется не только акция протеста, но и поход к зданию Словацкой информационной службы в Братиславе. Глина также напомнил, что Гашпар в конце августа попал в ДТП. Словацкое издание Denník N тогда сообщало, что в результате инцидента легкие ранения получила 14-летняя девочка. Словацкая полиция, в свою очередь, информировала, что результаты теста на алкоголь у обоих водителей столкнувшихся автомобилей были отрицательными. Словацкие СМИ обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
