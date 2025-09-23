https://ria.ru/20250923/slavyansk-2043766139.html
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском - РИА Новости, 23.09.2025
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:14:00+03:00
2025-09-23T15:14:00+03:00
2025-09-23T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
славянск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними, сообщило Минобороны РФ. "Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/vsu-2043765303.html
россия
донбасс
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, славянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Славянск, Вооруженные силы Украины
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
МО России: взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском