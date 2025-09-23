https://ria.ru/20250923/slavyansk-2043766139.html

Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском

Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском - РИА Новости, 23.09.2025

Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском

Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:14:00+03:00

2025-09-23T15:14:00+03:00

2025-09-23T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

славянск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними, сообщило Минобороны РФ. "Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250923/vsu-2043765303.html

россия

донбасс

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, славянск, вооруженные силы украины