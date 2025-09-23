Рейтинг@Mail.ru
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.09.2025 (обновлено: 15:15 23.09.2025)
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском - РИА Новости, 23.09.2025
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними,... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними, сообщило Минобороны РФ. "Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
россия, донбасс, славянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Славянск, Вооруженные силы Украины
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском

МО России: взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взятие Купянска позволит ВС РФ двигаться к ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе - Славянску и Краматорску, ускорит установление контроля над ними, сообщило Минобороны РФ.
"Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
ВСУ превратили Купянск фактически в крепость
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассСлавянскВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала