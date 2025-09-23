Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США
19:21 23.09.2025
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:21:00+03:00
2025-09-23T19:21:00+03:00
ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования. "Если Россия и Америка смогут согласиться. Смогут поддерживать цивилизованное сотрудничество и отношения, шансы на урегулирование на Украине, надеюсь, станут реалистичными", - сказал Сийярто на полях ГА ООН.
В мире, Россия, Венгрия, США, Петер Сийярто, ООН
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США

ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования.
"Если Россия и Америка смогут согласиться. Смогут поддерживать цивилизованное сотрудничество и отношения, шансы на урегулирование на Украине, надеюсь, станут реалистичными", - сказал Сийярто на полях ГА ООН.
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией
14:32
14:32
 
