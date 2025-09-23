https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043834496.html
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США - РИА Новости, 23.09.2025
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США
23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования. "Если Россия и Америка смогут согласиться. Смогут поддерживать цивилизованное сотрудничество и отношения, шансы на урегулирование на Украине, надеюсь, станут реалистичными", - сказал Сийярто на полях ГА ООН.
Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США