Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США

Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США - РИА Новости, 23.09.2025

Сийярто заявил о важности поддержания отношений России и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования.

ООН, 23 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что поддержание рабочих отношений между РФ и США повышает шансы достижения украинского урегулирования. "Если Россия и Америка смогут согласиться. Смогут поддерживать цивилизованное сотрудничество и отношения, шансы на урегулирование на Украине, надеюсь, станут реалистичными", - сказал Сийярто на полях ГА ООН.

