Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования

Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это (успех украинского урегулирования - ред.) в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения", - сказал агентству Сийярто на полях ГА ООН.
