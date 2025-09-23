https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043833199.html

Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования

ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это (успех украинского урегулирования - ред.) в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения", - сказал агентству Сийярто на полях ГА ООН.

