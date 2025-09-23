Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 23.09.2025 (обновлено: 19:12 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043833199.html
Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования
Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования - РИА Новости, 23.09.2025
Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования
Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:08:00+03:00
2025-09-23T19:12:00+03:00
венгрия
москва
вашингтон (штат)
петер сийярто
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это (успех украинского урегулирования - ред.) в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения", - сказал агентству Сийярто на полях ГА ООН.
https://ria.ru/20250923/soglashenie-2043807824.html
венгрия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, москва, вашингтон (штат), петер сийярто, оон, в мире
Венгрия, Москва, Вашингтон (штат), Петер Сийярто, ООН, В мире
Сийярто рассказал, от чего зависит успех украинского урегулирования

Сийярто: украинское урегулирование зависит от того, договорятся ли Россия и США

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Успех украинского урегулирования зависит от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это (успех украинского урегулирования - ред.) в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения", - сказал агентству Сийярто на полях ГА ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госсекретарь США сделал заявление о мирном соглашении по Украине
17:46
 
ВенгрияМоскваВашингтон (штат)Петер СийяртоООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала