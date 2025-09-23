Рейтинг@Mail.ru
ВСУ трудно противостоять российским военным, пишет AP
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 23.09.2025 (обновлено: 13:58 23.09.2025)
ВСУ трудно противостоять российским военным, пишет AP
ВСУ трудно противостоять силам России из-за хаотичного управления и нехватки войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ трудно противостоять силам России из-за хаотичного управления и нехватки войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Нехватка войск и снабжения, а также хаотичное управление все больше затрудняют сопротивление... давлению России в регионе", - говорится в публикации агентства.
По данным агентства, истощение и нехватка регулярных ротаций также могут ослабить обороноспособность Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Заголовок открываемого материала