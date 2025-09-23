https://ria.ru/20250923/sily-2043743859.html

ВСУ трудно противостоять российским военным, пишет AP

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ трудно противостоять силам России из-за хаотичного управления и нехватки войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Нехватка войск и снабжения, а также хаотичное управление все больше затрудняют сопротивление... давлению России в регионе", - говорится в публикации агентства. По данным агентства, истощение и нехватка регулярных ротаций также могут ослабить обороноспособность Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

