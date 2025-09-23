Рейтинг@Mail.ru
Мингосуправления МО упростило перевод ребенка в другую школу
16:03 23.09.2025
Мингосуправления МО упростило перевод ребенка в другую школу
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Процедура перевода детей в другое образовательное учреждение в Московской области стала значительно проще благодаря усовершенствованному онлайн-сервису, сообщил 360.ru.Теперь Сейчас процесс включает в себя автоматическое подтверждение предыдущего места учебы ребенка, избавляя родителей от необходимости подавать отдельное заявление на отчисление."Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями", –рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Новый порядок позволяет подать заявку на перевод через региональный портал госуслуг в подразделе "Образование" → "Школы" → "Запись в школу". Для оформления достаточно войти через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную анкету.Заявления принимаются в течение всего учебного года, срок рассмотрения занимает максимум три рабочих дня. Итоговая информация поступает заявителю прямо в личный кабинет на портале.
Первоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
