https://ria.ru/20250923/shkola-2043776973.html
Мингосуправления МО упростило перевод ребенка в другую школу
Мингосуправления МО упростило перевод ребенка в другую школу - РИА Новости, 23.09.2025
Мингосуправления МО упростило перевод ребенка в другую школу
Процедура перевода детей в другое образовательное учреждение в Московской области стала значительно проще благодаря усовершенствованному онлайн-сервису, сообщил РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:03:00+03:00
2025-09-23T16:03:00+03:00
2025-09-23T16:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816438_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_31fa10c182e727fba6c61c171f3bc9ac.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Процедура перевода детей в другое образовательное учреждение в Московской области стала значительно проще благодаря усовершенствованному онлайн-сервису, сообщил 360.ru.Теперь Сейчас процесс включает в себя автоматическое подтверждение предыдущего места учебы ребенка, избавляя родителей от необходимости подавать отдельное заявление на отчисление."Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями", –рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Новый порядок позволяет подать заявку на перевод через региональный портал госуслуг в подразделе "Образование" → "Школы" → "Запись в школу". Для оформления достаточно войти через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную анкету.Заявления принимаются в течение всего учебного года, срок рассмотрения занимает максимум три рабочих дня. Итоговая информация поступает заявителю прямо в личный кабинет на портале.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816438_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9da2608d51ec1e86a1aefde600c86e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Процедура перевода детей в другое образовательное учреждение в Московской области стала значительно проще благодаря усовершенствованному онлайн-сервису, сообщил 360.ru
.
Теперь Сейчас процесс включает в себя автоматическое подтверждение предыдущего места учебы ребенка, избавляя родителей от необходимости подавать отдельное заявление на отчисление.
"Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями", –рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Новый порядок позволяет подать заявку на перевод через региональный портал госуслуг в подразделе "Образование" → "Школы" → "Запись в школу". Для оформления достаточно войти через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную анкету.
Заявления принимаются в течение всего учебного года, срок рассмотрения занимает максимум три рабочих дня. Итоговая информация поступает заявителю прямо в личный кабинет на портале.