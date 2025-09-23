Глава МО Сербии рассказал, у кого страна приобретает оружие и технологии
Гашич: Сербия приобретает вооружение и оборонные технологии у США, ЕС, РФ и КНР
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Сербия открыта для сотрудничества в сфере обороны с Востоком и Западом, приобретает вооружение и оборонные технологии как у США и ЕС, так и у РФ и КНР, заявил сербский министр обороны Братислав Гашич.
Во вторник в Белграде открылась 12-ая Международная выставка вооружений и военного оборудования "Партнер 2025". Глава минобороны Сербии заявил на открытии, что в этом году рекордное число участников, представивших свою продукцию – свыше 200 из 30 стран и пришлось на треть расширить площадь экспозиции.
"Он отметил, что Сербия в этом поле открыта для сотрудничества с Востоком и Западом и что вооружения и современные технологии приобретает у стран-членов ЕС, США, но и у РФ, КНР и многих других. Министр обороны сказал, что при выборе сотрудничества государственное руководство следует одному принципу – интересам Республики Сербия и необходимости обеспечить наилучшие долгосрочные решения для нашей армии", - сообщила пресс-служба МО Сербии.
Пресс-служба "Рособоронэкспорта", входящего в "Ростех", заявила 22 сентября, что компания примет участие в выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025" в Сербии и представит легкий тактический самолет 5-го поколения Checkmate, обновленный танк Т-90МС и другие новинки российской оборонной промышленности.
По информации "Ростеха", главными экспонатами стенда являются: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Кроме того, на выставке представлен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Рособоронэкспорт в Белграде также планировал представить широкий спектр разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "Куб-2Э".
Запад стремится полностью изолировать Сербию, заявила Захарова
18 сентября, 15:11
Сербские власти в последние годы активно модернизируют и оснащают вооруженные силы продукцией собственного ВПК и импортными системами. На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха".
Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.
"Цветная" революция в Сербии провалилась, заявил Вучич
13 сентября, 21:11