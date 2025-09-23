https://ria.ru/20250923/serbija-2043821757.html

Глава МО Сербии рассказал, у кого страна приобретает оружие и технологии

2025-09-23T18:20:00+03:00

БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Сербия открыта для сотрудничества в сфере обороны с Востоком и Западом, приобретает вооружение и оборонные технологии как у США и ЕС, так и у РФ и КНР, заявил сербский министр обороны Братислав Гашич. Во вторник в Белграде открылась 12-ая Международная выставка вооружений и военного оборудования "Партнер 2025". Глава минобороны Сербии заявил на открытии, что в этом году рекордное число участников, представивших свою продукцию – свыше 200 из 30 стран и пришлось на треть расширить площадь экспозиции. "Он отметил, что Сербия в этом поле открыта для сотрудничества с Востоком и Западом и что вооружения и современные технологии приобретает у стран-членов ЕС, США, но и у РФ, КНР и многих других. Министр обороны сказал, что при выборе сотрудничества государственное руководство следует одному принципу – интересам Республики Сербия и необходимости обеспечить наилучшие долгосрочные решения для нашей армии", - сообщила пресс-служба МО Сербии. Пресс-служба "Рособоронэкспорта", входящего в "Ростех", заявила 22 сентября, что компания примет участие в выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025" в Сербии и представит легкий тактический самолет 5-го поколения Checkmate, обновленный танк Т-90МС и другие новинки российской оборонной промышленности. По информации "Ростеха", главными экспонатами стенда являются: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Кроме того, на выставке представлен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Рособоронэкспорт в Белграде также планировал представить широкий спектр разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "Куб-2Э". Сербские власти в последние годы активно модернизируют и оснащают вооруженные силы продукцией собственного ВПК и импортными системами. На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха". Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17. В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

