СМИ: ЕК предлагает запретить фирмам Европы вести дела с портами вне ЕС
СМИ: ЕК предлагает запретить фирмам Европы вести дела с портами вне ЕС
2025-09-23T14:30:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в санкциях против России предлагает запретить европейским фирмам вести дела с портами вне ЕС в случае, если те используются для торговли вооружением или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", сообщает издание Politico со ссылкой на текст предложений."Европейским фирмам будет запрещено вести дела с портами вне ЕС, если те используются для торговли вооружениями, например, ракетами, или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", - пишет издание.
