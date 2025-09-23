Рейтинг@Mail.ru
14:30 23.09.2025 (обновлено: 14:36 23.09.2025)
СМИ: ЕК предлагает запретить фирмам Европы вести дела с портами вне ЕС
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в санкциях против России предлагает запретить европейским фирмам вести дела с портами вне ЕС в случае, если те используются для торговли вооружением или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", сообщает издание Politico со ссылкой на текст предложений."Европейским фирмам будет запрещено вести дела с портами вне ЕС, если те используются для торговли вооружениями, например, ракетами, или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", - пишет издание.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в санкциях против России предлагает запретить европейским фирмам вести дела с портами вне ЕС в случае, если те используются для торговли вооружением или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", сообщает издание Politico со ссылкой на текст предложений.
"Европейским фирмам будет запрещено вести дела с портами вне ЕС, если те используются для торговли вооружениями, например, ракетами, или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки", - пишет издание.
Еврокомиссар рассказал о планах ЕК по займам для Украины под активы России
20 сентября, 15:02
 
