СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2025
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ хочет запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны России, сообщает издание... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:17:00+03:00
2025-09-23T14:17:00+03:00
2025-09-23T14:37:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
еврокомиссия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ хочет запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны России, сообщает издание Politico со ссылкой на проект предложения по санкциям."Брюссель также хочет принять меры в отношении особых экономических зон в России, которые предоставляют иностранным компаниям льготный налоговый режим для привлечения инвестиций. Согласно этому предложению, компаниям из ЕС будет запрещено инвестировать в эти зоны", - говорится в публикации.Кроме того, по данным издания, Еврокомиссия также предложила ввести запрет на предоставление "услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России".Согласно проекту предложения, рассматривается также возможность введения экспортного контроля в отношении дополнительных 45 компаний, которые, как считается, содействуют "обходу санкций". По данным источника газеты, среди них 12 китайских, две тайские и три индийские компании, которые якобы позволили РФ обойти санкции блока.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия
Новости
ru-RU
россия, евросоюз, в мире, еврокомиссия
Россия, Евросоюз, В мире, Еврокомиссия
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Politico: ЕС хочет запретить европейским компаниям инвестировать в ОЭЗ РФ