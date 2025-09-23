https://ria.ru/20250923/samolet-2043655899.html

В аэропорту Геленджика ограничили полеты

В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

