Источник назвал имя первого руководителя пыточной ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 23.09.2025 (обновлено: 06:18 23.09.2025)
Источник назвал имя первого руководителя пыточной ВСУ
Первым руководителем печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой "Библиотеки", был Александр Хараберюш из СБУ, взорванный в РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая область
украина
служба безопасности украины
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первым руководителем печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой "Библиотеки", был Александр Хараберюш из СБУ, взорванный в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную "Библиотеку" в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине", — сказал собеседник агентства. Хараберюш погиб при взрыве 31 марта 2017 года в Мариуполе, когда был подорван джип на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что у Хараберюша до 2014 года в отделе УСБУ по Донецкой области служил украинский блогер Владимир Золкин, который позиционирует себя как журналист и общественный деятель — он ведет YouTube-канал, где публикует видео общения с военнопленными. Почти все данные по Золкину и его службе в СБУ были подчищены.
в мире, мариуполь, донецкая область, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая область, Украина, Служба безопасности Украины
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первым руководителем печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой "Библиотеки", был Александр Хараберюш из СБУ, взорванный в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную "Библиотеку" в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине", — сказал собеседник агентства.
Хараберюш погиб при взрыве 31 марта 2017 года в Мариуполе, когда был подорван джип на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что у Хараберюша до 2014 года в отделе УСБУ по Донецкой области служил украинский блогер Владимир Золкин, который позиционирует себя как журналист и общественный деятель — он ведет YouTube-канал, где публикует видео общения с военнопленными. Почти все данные по Золкину и его службе в СБУ были подчищены.
