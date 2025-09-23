https://ria.ru/20250923/rukovoditel-2043650117.html

Источник назвал имя первого руководителя пыточной ВСУ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Первым руководителем печально известного на Украине места пыток в аэропорту Мариуполя, так называемой "Библиотеки", был Александр Хараберюш из СБУ, взорванный в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную "Библиотеку" в Мариупольском аэропорту — место пыток несогласных с режимом на Украине", — сказал собеседник агентства. Хараберюш погиб при взрыве 31 марта 2017 года в Мариуполе, когда был подорван джип на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что у Хараберюша до 2014 года в отделе УСБУ по Донецкой области служил украинский блогер Владимир Золкин, который позиционирует себя как журналист и общественный деятель — он ведет YouTube-канал, где публикует видео общения с военнопленными. Почти все данные по Золкину и его службе в СБУ были подчищены.

