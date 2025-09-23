https://ria.ru/20250923/rudenya-2043787395.html

Руденя поручил увеличить число трудоустроенных подростков

2025-09-23T16:31:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил увеличить количество трудоустроенных подростков в Тверской области, расширить возможности для их работы во внебюджетной сфере, сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги организации трудовой занятости подростков в прошедший летний период и задачи в этой сфере на 2026 год рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора. В Верхневолжье по этому направлению выстроена комплексная работа, в том числе с привлечением самих работодателей, что соответствует целям президентского национального проекта "Кадры". С 2016 года доля трудоустроенных подростков от общего числа проживающих в регионе увеличилась с 12,2% до планируемых 40%, с 622 до 6145 выросло количество подрабатывающих в организациях внебюджетной сферы. "У нас в трудовом воспитании должно быть задействовано не менее 50% подростков и не менее 50% от участвующих должны работать во внебюджетной сфере", - обозначил задачи на 2026 год Руденя. Планируется, что в этом году всего в Верхневолжье трудовой опыт получат 19600 жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет. На данный же момент в свободное от учебы время поработали 19256 человек, из них в бюджетной сфере было занято 13 111 подростков, во внебюджетной – 6145. Основная трудовая занятость ребят пришлась на летний период. Для сравнения: в 2016 году в регионе было трудоустроено порядка 5370 человек. За восемь месяцев текущего года доля трудоустроенных подростков от их общего числа составила 37%. Вакансии для подростков в этом году предложила 1181 организация региона. Во внебюджетной сфере ребята были заняты в таких отраслях, как энергетика и ЖКХ, обрабатывающая промышленность, торговля и общественное питание, туризм, лесное хозяйство. Увеличилось количество занятых подростков в сфере сельского хозяйства, информации и связи, транспорта, строительства. В бюджетной сфере для получения первых трудовых навыков юноши и девушки выбирали учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. В частности, в школах ребята работали вожатыми в пришкольных лагерях, занимались сортировкой и ремонтом учебной литературы, благоустраивали прилегающие территории. В медучреждениях убирали кабинеты и территории, заносили информацию в базы данных, занимались кадровым делопроизводством и подшивкой документов. В домах-интернатах помогали ухаживать за пожилыми людьми. Глава региона отметил необходимость активного вовлечения подростков во время трудовой занятости в работу с детьми в детских садах, со старшим поколением в социальных учреждениях. В этом году семь работодателей, которые расположены в отдаленных местах, организовали подвоз подростков к месту работы. Расширилось и внедрение корпоративных программ, когда дети трудоустраиваются на предприятия, где работают их родители. Такую практику применяют уже 42 работодателя.

