23.09.2025
11:46 23.09.2025
Треть россиян считают, что стране нужно возрождение культуры, показал опрос
2025-09-23T11:46:00+03:00
2025-09-23T11:46:00+03:00
в мире
россия
китай
вциом
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Треть россиян (31%) считают, что стране нужно прежде всего возрождение культуры и духовности, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. В то время как в 2000 году большинство (72%) считали, что нужен сильный лидер, 59% - что сильное государство. В 2025 году их выбрали только 28% опрошенных. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте аналитического центра ВЦИОМ, большая часть (65%) респондентов считает, что стране не стоит следовать чьим-то образцам, а глубже изучать исторический опыт России, следовать ее традициям и особенностям. При этом 13% считают, что при проведении реформ в нашей стране можно ориентироваться на опыт коммунистического Китая. Наибольший интерес к этому варианту проявило поколение оттепели (рожденные до 1947 года) - его выбрал каждый четвертый (24%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
в мире, россия, китай, вциом
В мире, Россия, Китай, ВЦИОМ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Треть россиян (31%) считают, что стране нужно прежде всего возрождение культуры и духовности, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
В то время как в 2000 году большинство (72%) считали, что нужен сильный лидер, 59% - что сильное государство. В 2025 году их выбрали только 28% опрошенных.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте аналитического центра ВЦИОМ, большая часть (65%) респондентов считает, что стране не стоит следовать чьим-то образцам, а глубже изучать исторический опыт России, следовать ее традициям и особенностям. При этом 13% считают, что при проведении реформ в нашей стране можно ориентироваться на опыт коммунистического Китая. Наибольший интерес к этому варианту проявило поколение оттепели (рожденные до 1947 года) - его выбрал каждый четвертый (24%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
19.09.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
19 сентября, 10:35
 
В мире, Россия, Китай, ВЦИОМ
 
 
