https://ria.ru/20250923/rossiya-2043701655.html

Треть россиян считают, что стране нужно возрождение культуры, показал опрос

Треть россиян считают, что стране нужно возрождение культуры, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2025

Треть россиян считают, что стране нужно возрождение культуры, показал опрос

Треть россиян (31%) считают, что стране нужно прежде всего возрождение культуры и духовности, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:46:00+03:00

2025-09-23T11:46:00+03:00

2025-09-23T11:46:00+03:00

в мире

россия

китай

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Треть россиян (31%) считают, что стране нужно прежде всего возрождение культуры и духовности, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. В то время как в 2000 году большинство (72%) считали, что нужен сильный лидер, 59% - что сильное государство. В 2025 году их выбрали только 28% опрошенных. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте аналитического центра ВЦИОМ, большая часть (65%) респондентов считает, что стране не стоит следовать чьим-то образцам, а глубже изучать исторический опыт России, следовать ее традициям и особенностям. При этом 13% считают, что при проведении реформ в нашей стране можно ориентироваться на опыт коммунистического Китая. Наибольший интерес к этому варианту проявило поколение оттепели (рожденные до 1947 года) - его выбрал каждый четвертый (24%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250919/opros-2042915502.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, вциом