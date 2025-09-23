https://ria.ru/20250923/rossiya-2043635073.html

Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире

Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире - РИА Новости, 23.09.2025

Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместители генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместители генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Томом Флетчером, где обсудили гуманитарную ситуацию в мире, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "Двадцать второго сентября "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томом Флетчером. Собеседники подробно обсудили общую гуманитарную ситуацию в мире с акцентом на региональные кризисные ситуации, включая положение на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа, а также в Судане, Сирии, Мьянме, Йемене и Афганистане", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД РФ. Отмечается также, что стороны рассмотрели отдельные направления гуманитарной деятельности УКГВ в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины.

