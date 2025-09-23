Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире
00:00 23.09.2025
Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире
в мире
россия
судан
сирия
сергей вершинин
оон
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместители генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Томом Флетчером, где обсудили гуманитарную ситуацию в мире, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "Двадцать второго сентября "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томом Флетчером. Собеседники подробно обсудили общую гуманитарную ситуацию в мире с акцентом на региональные кризисные ситуации, включая положение на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа, а также в Судане, Сирии, Мьянме, Йемене и Афганистане", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД РФ. Отмечается также, что стороны рассмотрели отдельные направления гуманитарной деятельности УКГВ в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины.
россия
судан
сирия
в мире, россия, судан, сирия, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Судан, Сирия, Сергей Вершинин, ООН
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместители генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Томом Флетчером, где обсудили гуманитарную ситуацию в мире, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Двадцать второго сентября "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томом Флетчером. Собеседники подробно обсудили общую гуманитарную ситуацию в мире с акцентом на региональные кризисные ситуации, включая положение на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа, а также в Судане, Сирии, Мьянме, Йемене и Афганистане", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МИД РФ.
Отмечается также, что стороны рассмотрели отдельные направления гуманитарной деятельности УКГВ в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Волошин прокомментировал реакцию в ООН на обвинения Эстонии в адрес России
