Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник - РИА Новости, 23.09.2025
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову выезжать из России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. По его словам, в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска Генпрокуратура просит временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и аффилированным с ним лицам, перечисленным в иске. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
Генпрокуратура просит запретить судье ВС Момотову выезжать из России