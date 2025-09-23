Рейтинг@Mail.ru
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник - РИА Новости, 23.09.2025
14:30 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/rossija-2043753742.html
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник - РИА Новости, 23.09.2025
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову выезжать из России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:30:00+03:00
2025-09-23T14:30:00+03:00
происшествия
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740251_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_d201fa0434658da20bb1f28acea208fd.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову выезжать из России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. По его словам, в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска Генпрокуратура просит временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и аффилированным с ним лицам, перечисленным в иске. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043752592.html
россия
происшествия, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник

Генпрокуратура просит запретить судье ВС Момотову выезжать из России

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову выезжать из России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
По его словам, в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска Генпрокуратура просит временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и аффилированным с ним лицам, перечисленным в иске.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: ГП просит запретить Момотову доступ к банковским ячейкам
14:27
 
ПроисшествияРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
