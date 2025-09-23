https://ria.ru/20250923/rossija-2043753742.html

Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову выезжать из России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления. По его словам, в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска Генпрокуратура просит временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и аффилированным с ним лицам, перечисленным в иске. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

