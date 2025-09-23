Рейтинг@Mail.ru
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО - РИА Новости, 23.09.2025
12:44 23.09.2025
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО - РИА Новости, 23.09.2025
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО
В России расширили перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщил министр юстиции РФ Константин... РИА Новости, 23.09.2025
общество
россия
константин чуйченко
МОСКВА, 23 сентября – РИА Новости. В России расширили перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "В этом году мы подготовили проект приказа, регламентирующий вопросы оказания медицинской помощи осуждённым, подозреваемым и обвиняемым в части реализации их права на беспрепятственное получение информации о своём здоровье и ознакомление с медицинской документацией. Расширен перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Он напомнил, что подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах также предоставлено право на дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми. Кроме того, они получили возможность проведения свиданий со своими защитниками в СИЗО по видеосвязи.
россия
общество, россия, константин чуйченко
Общество, Россия, Константин Чуйченко
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО

В РФ расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО

МОСКВА, 23 сентября – РИА Новости. В России расширили перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"В этом году мы подготовили проект приказа, регламентирующий вопросы оказания медицинской помощи осуждённым, подозреваемым и обвиняемым в части реализации их права на беспрепятственное получение информации о своём здоровье и ознакомление с медицинской документацией. Расширен перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
Он напомнил, что подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах также предоставлено право на дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми. Кроме того, они получили возможность проведения свиданий со своими защитниками в СИЗО по видеосвязи.
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления
27 мая, 11:34
 
Общество Россия Константин Чуйченко
 
 
