https://ria.ru/20250923/rezhim-2043643291.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 23.09.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:30:00+03:00
2025-09-23T01:30:00+03:00
2025-09-23T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b266b1378fb3aff555467e6e22d2b.jpg
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". Интернет ограничен", - говорится в Telegram-канале главка.
https://ria.ru/20250923/bespilotnik-2043640731.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dea75e1e40c48a2c9b4ddd6802810607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
На территории Пензенской области ввели режим угрозы атаки беспилотников