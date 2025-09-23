https://ria.ru/20250923/rezhim-2043643291.html

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.09.2025

САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". Интернет ограничен", - говорится в Telegram-канале главка.

