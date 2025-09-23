Рейтинг@Mail.ru
Рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС" пройдет 29 сентября - РИА Новости, 23.09.2025
14:51 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/rassmotrenie-2043760033.html
Рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС" пройдет 29 сентября
происшествия
россия
свердловская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
алексей пьянков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" начнется 29 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда. "Основное судебное заседание - 29 сентября в 10.00.", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос агентства. Предварительное заседание по процессу состоялось во вторник в Ленинском районном суде, процесс по ходатайству прокуратуры был закрыт от прессы. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску уже наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Среди ответчиков по делу - бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. При этом с момента подачи искового заявления количество человек и компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Судя по материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж. Как поясняется в документе, Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж более 12 миллиардов рублей.
происшествия, россия, свердловская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, алексей пьянков
Происшествия, Россия, Свердловская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Пьянков
