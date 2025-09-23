https://ria.ru/20250923/raschet-2043658350.html

Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ

Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в среднем за месяц сбивает от 10 до 15 тяжелых украинских... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T07:11:00+03:00

2025-09-23T07:11:00+03:00

2025-09-23T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в среднем за месяц сбивает от 10 до 15 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости оператор ударных БПЛА 18-й армии с позывным "Фокс". "Сайга" (карабин - ред.) спокойно решает все вопросы в этом плане. Дробь... Мы в основном уже стали вычислять их время, когда они прилетают. И всё чаще их стали сбивать. Вот эта - первая на этой неделе. За месяц (одним расчетом - ред.) порядка 10-15 точно", - сказал "Флокс" корреспонденту РИА Новости, показывая недавно сбитый дрон "Баба-Яга". Военнослужащий рассказал агентству, как минувшей ночью был уничтожен очередной тяжелый коптер ВСУ. "Мы услышали, что над нами летит "Баба-Яга". Вот эта "Баба-Яга". Мы спрятались в укрытие. Я начал стрелять из "Сайги" в воздух. Мы ее сбили. Мы ее осветили, проверили издалека, чтобы боекомплекта не было. Наши отключили ее от питания и затрофеили", - объяснил военный. Как правило, сбитые коптеры противника перепрошиваются и используются подразделениями ВС РФ против боевиков ВСУ. "Она будет выполнять задачи российской армии", - подчеркнул "Фокс".

https://ria.ru/20250923/miroshnik-2043657827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф