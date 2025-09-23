https://ria.ru/20250923/raschet-2043658350.html
Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ
Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ
Боец рассказал о противостоянии с тяжелыми коптерами ВСУ
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в среднем за месяц сбивает от 10 до 15 тяжелых украинских...
ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в среднем за месяц сбивает от 10 до 15 тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости оператор ударных БПЛА 18-й армии с позывным "Фокс". "Сайга" (карабин - ред.) спокойно решает все вопросы в этом плане. Дробь... Мы в основном уже стали вычислять их время, когда они прилетают. И всё чаще их стали сбивать. Вот эта - первая на этой неделе. За месяц (одним расчетом - ред.) порядка 10-15 точно", - сказал "Флокс" корреспонденту РИА Новости, показывая недавно сбитый дрон "Баба-Яга". Военнослужащий рассказал агентству, как минувшей ночью был уничтожен очередной тяжелый коптер ВСУ. "Мы услышали, что над нами летит "Баба-Яга". Вот эта "Баба-Яга". Мы спрятались в укрытие. Я начал стрелять из "Сайги" в воздух. Мы ее сбили. Мы ее осветили, проверили издалека, чтобы боекомплекта не было. Наши отключили ее от питания и затрофеили", - объяснил военный. Как правило, сбитые коптеры противника перепрошиваются и используются подразделениями ВС РФ против боевиков ВСУ. "Она будет выполнять задачи российской армии", - подчеркнул "Фокс".
