Рейтинг@Mail.ru
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/promyshlennost-2043749808.html
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник - РИА Новости, 23.09.2025
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что власти региона работают в направлении развития промышленности,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:17:00+03:00
2025-09-23T14:17:00+03:00
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_0:31:2990:1713_1920x0_80_0_0_03fbca89ab6796bffa585846b74a9088.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что власти региона работают в направлении развития промышленности, пытаются "поставить на ноги все предприятия", несмотря на существующие трудности. "Мы в этом направлении на сегодняшний день достаточно активно работаем, и помогает нам в этом и правительства нашей страны, и шефы-регионы. Мы активно восстанавливаем те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, те, которые финансировались и развивались по остаточному принципу. Сегодня мы абсолютно все предприятия пытаемся поставить на ноги, ищем инвесторов. Для этого мы используем возможности специальной экономической зоны", - рассказал Пасечник. По его словам, в вопросе развития промышленности региона "есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют".
https://ria.ru/20250923/lnr-2043749002.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_bc39b17a03bdb1d0046d6590229382b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин, экономика
Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Экономика
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник

Пасечник: власти ЛНР пытаются поставить на ноги все предприятия региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что власти региона работают в направлении развития промышленности, пытаются "поставить на ноги все предприятия", несмотря на существующие трудности.
"Мы в этом направлении на сегодняшний день достаточно активно работаем, и помогает нам в этом и правительства нашей страны, и шефы-регионы. Мы активно восстанавливаем те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, те, которые финансировались и развивались по остаточному принципу. Сегодня мы абсолютно все предприятия пытаемся поставить на ноги, ищем инвесторов. Для этого мы используем возможности специальной экономической зоны", - рассказал Пасечник.
По его словам, в вопросе развития промышленности региона "есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют".
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
14:15
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала