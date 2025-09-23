https://ria.ru/20250923/promyshlennost-2043749808.html
Власти ЛНР работают над развитием промышленности региона, сообщил Пасечник
2025-09-23T14:17:00+03:00
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
экономика
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что власти региона работают в направлении развития промышленности, пытаются "поставить на ноги все предприятия", несмотря на существующие трудности. "Мы в этом направлении на сегодняшний день достаточно активно работаем, и помогает нам в этом и правительства нашей страны, и шефы-регионы. Мы активно восстанавливаем те предприятия, которые не работали в период после 2014 года, те, которые финансировались и развивались по остаточному принципу. Сегодня мы абсолютно все предприятия пытаемся поставить на ноги, ищем инвесторов. Для этого мы используем возможности специальной экономической зоны", - рассказал Пасечник. По его словам, в вопросе развития промышленности региона "есть успехи, несмотря на те сложности, которые существуют".
