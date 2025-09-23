https://ria.ru/20250923/prokuror-2043711387.html

Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме

2025-09-23T12:20:00+03:00

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Прокурор просит в закрытом режиме рассмотреть иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины, 42 пары часов, драгоценности, антикварное оружие, принадлежащие экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "В материалах дела есть служебная информация, распространение которой ограничено. Кроме того, гласное рассмотрение дела нарушит неприкосновенность частной жизни ответчиков", - сказал представитель Генпрокуратуры. Это ходатайство суд рассмотрит на предварительном слушании.

