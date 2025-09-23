Рейтинг@Mail.ru
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме - РИА Новости, 23.09.2025
12:20 23.09.2025
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме - РИА Новости, 23.09.2025
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме
Прокурор просит в закрытом режиме рассмотреть иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины,... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Прокурор просит в закрытом режиме рассмотреть иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины, 42 пары часов, драгоценности, антикварное оружие, принадлежащие экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "В материалах дела есть служебная информация, распространение которой ограничено. Кроме того, гласное рассмотрение дела нарушит неприкосновенность частной жизни ответчиков", - сказал представитель Генпрокуратуры. Это ходатайство суд рассмотрит на предварительном слушании.
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме

Вопрос о конфискации имущества Иванова попросили рассмотреть в закрытом режиме

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Прокурор просит в закрытом режиме рассмотреть иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 машины, 42 пары часов, драгоценности, антикварное оружие, принадлежащие экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"В материалах дела есть служебная информация, распространение которой ограничено. Кроме того, гласное рассмотрение дела нарушит неприкосновенность частной жизни ответчиков", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Это ходатайство суд рассмотрит на предварительном слушании.
Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии
ПроисшествияМоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФ
 
 
