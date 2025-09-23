https://ria.ru/20250923/priznanie-2043862311.html

Признание Палестины усиливает изоляцию США и Израиля, заявил эксперт

23.09.2025

КАИР, 23 сен - РИА Новости. Признание Палестины свидетельствует о геополитическом сдвиге и усиливает изоляцию США и Израиля, страны Европы пытаются таким образом вернуть свои позиции на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости египетский эксперт по региональным и международным вопросам Хани аль-Гамаль. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. "Этот шаг усиливает изоляцию США и Израиля. Число постоянных членов Совета Безопасности ООН, признавших Палестину увеличилось до четырех – после России и Китая ее теперь признали Великобритания и Франция. Это подтверждает широкий геополитический сдвиг, которого пытается придерживаться Европа против США и Израиля", - считает аль-Гамаль. В то же время эксперт обратил внимание на ряд проблем, стоящих перед странами Европы после признания Палестины. "Возможно ли после признания этими странами Палестины проведение своего рода дипломатического обмена и создание посольств? Другой вопрос заключается в том, смогут ли они поддержать Палестинскую администрацию в установлении ею контроля над сектором Газа", - сказал аль-Гамаль. Он отметил, что страны Европы признают Палестину в границах 1967 года, в то время как Израиль в своей позиции отходит от мирных соглашений, подписанных в Осло. Также эксперт не исключил, что США будут оказывать давление на арабские страны в вопросе превращения сектора Газа в "ближневосточную ривьеру". "Европа хочет вернуть свои позиции на Ближнем Востоке. Она пытается найти точку опоры подальше от господства США. В настоящее время Европа сталкивается с давлением и проблемами, с которыми ей сложно справиться в одиночку, поэтому ей нужна широкая экономическая поддержка от Ближнего Востока, в особенности старые традиционные источники энергии", - резюмировал аль-Гамаль.

