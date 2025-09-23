Рейтинг@Mail.ru
Боевику "Азова"*, убившему мирную жительницу в ДНР, вынесли приговор
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 23.09.2025
Боевику "Азова"*, убившему мирную жительницу в ДНР, вынесли приговор
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) национальной гвардии Украины Богдан Белинов, убивший мирную жительницу в ДНР, приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ. "На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, судом вынесен приговор в отношении военнослужащего национальной гвардии Украины* (запрещенный на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Командир отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи – старший оператор БПЛА Богдан Белинов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением) и подпунктами "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)... Приговором суда Белинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета. Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Белинов вместе с другими военнослужащими разных вооруженных формирований Украины располагались на боевой позиции, оборудованной в Мариуполе в жилом доме № 29/39 на улице Станиславского. В один из дней Белинов, увидев женщину, которая шла по проезжей части улицы, расстрелял ее из автомата Калашникова. Он полагал, что мирная жительница поддерживает СВО и оказывает содействие военнослужащим ДНР и РФ. От полученных ранений женщина скончалась на месте.* Организация признана террористической и запрещена в России
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) национальной гвардии Украины Богдан Белинов, убивший мирную жительницу в ДНР, приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ.
"На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, судом вынесен приговор в отношении военнослужащего национальной гвардии Украины* (запрещенный на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Командир отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи – старший оператор БПЛА Богдан Белинов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением) и подпунктами "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)... Приговором суда Белинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Белинов вместе с другими военнослужащими разных вооруженных формирований Украины располагались на боевой позиции, оборудованной в Мариуполе в жилом доме № 29/39 на улице Станиславского. В один из дней Белинов, увидев женщину, которая шла по проезжей части улицы, расстрелял ее из автомата Калашникова. Он полагал, что мирная жительница поддерживает СВО и оказывает содействие военнослужащим ДНР и РФ. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
* Организация признана террористической и запрещена в России
