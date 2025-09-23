https://ria.ru/20250923/priamure-2043693142.html
Приамурье расселит 11 тысяч "квадратов" аварийного жилья по программе
2025-09-23T11:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен – РИА Новости. Амурская область расселит около 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на новом этапе программы переселения регион с учётом областного софинансирования направит в текущем году на эти цели более 1,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. "Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для региона. В этом году завершаем задачи по нацпроекту "Жилье и городская среда", показатель по расселенному аварийному жилфонду перевыполнен. Амурская область подключилась к новому этапу программы — продолжим работу по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На расселение жителей области из аварийных домов будет направлено 1,8 миллиарда рублей с учетом областного софинансирования. Этих средств достаточно для переселения порядка 500 человек. Планируем расселить около 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья", – сказал губернатор региона Василий Орлов. Программа переселения людей из аварийного жилья продолжается в рамках нового президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В Амурской области уже сформирован реестр аварийного фонда. Сейчас муниципалитеты проводят повторную инвентаризацию данных на своих территориях и готовят заявки на участие в программе. По данным министерства ЖКХ Амурской области, в новом этапе программы начнется переселение людей из аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. В реестр аварийного жилья по области включены 2599 многоквартирных домов общей площадью 430,48 тысячи квадратных метров. Реализация нового этапа программы запланирована до 2030 года. По текущей программе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 года в Приамурье расселено 155,78 тысячи "квадратов" аварийного жилья, свои жилищные условия улучшили 8,6 тысячи амурчан. При этом большая часть многоквартирных домов, которые сейчас расселяются по Программе 2019-2025 годов, признавалась аварийными в период с 2001 по 2016 годы. В текущем году квартиры в новостройках получили 98 семей из Благовещенска и 70 — из Ерофея Павловича. Помимо этого, строится дом в селе Талдан Сковородинского округа, отмечают в правительстве.
амурская область
