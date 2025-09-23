https://ria.ru/20250923/prezident-2043830969.html

Президент Бразилии сравнил борьбу с наркотрафиком с казнью без суда

2025-09-23T18:03:00+03:00

2025-09-23T18:03:00+03:00

2025-09-23T18:57:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с трибуны ГА ООН заявил, что борьба с наркотрафиком силовыми средствами сопоставима с казнью без суда и следствия​. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. "Наиболее эффективным способом борьбы с незаконным оборотом наркотиков является сотрудничество в целях пресечения отмывания денег и ограничения торговли оружием. Применение летальной силы в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, равносильно казни людей без суда и следствия", - заявил бразильский лидер. Также он отметил, что нельзя закрывать возможности для диалога по ситуации в Венесуэле. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

2025

