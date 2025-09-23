Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ
Операторы дронов ВС РФ близко подходят к позициям ВСУ, чтобы ослабить их РЭБ
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства радиоэлектронной борьбы противника не так воздействовали на их технику, рассказал оператор БПЛА с позывным "Жук".
"Выход так близко к противнику производится для того, чтобы было усиленное качество сигнала. Ведь чем ближе к противнику, тем наши антенны работают сильнее и РЭБ давит меньше. Конечно, очень страшно подходить так близко к противнику", - сказал "Жук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он отметил, что российские бойцы передвигаются малыми группами, чтобы у украинских войск было как можно меньше шансов их засечь. По словам оператора беспилотника, ВСУ сопротивляются и задействуют средства радиоэлектронной борьбы, но российские военнослужащие находят "лазейки", обходят противника и всё равно поражают цель.
Как рассказали в Минобороны РФ, в этот раз один из расчетов FPV-дронов во время выполнения разведывательных и штурмовых задач на харьковском направлении выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ.
Отмечается, подразделения группировки войск "Север" продолжают создание зоны безопасности вдоль границы РФ. Они каждый день продвигают вперед и оттесняют противника. Военнослужащие отряда ударных БПЛА группировки "Север" уничтожают скопления живой силы противника и его технику, активно поддерживают с воздуха штурмовые подразделения, которые продвигаются вглубь обороны противника.
