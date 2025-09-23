https://ria.ru/20250923/pozitsii-2043652370.html

Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства радиоэлектронной борьбы противника не так воздействовали на их технику, рассказал оператор БПЛА с позывным "Жук". "Выход так близко к противнику производится для того, чтобы было усиленное качество сигнала. Ведь чем ближе к противнику, тем наши антенны работают сильнее и РЭБ давит меньше. Конечно, очень страшно подходить так близко к противнику", - сказал "Жук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он отметил, что российские бойцы передвигаются малыми группами, чтобы у украинских войск было как можно меньше шансов их засечь. По словам оператора беспилотника, ВСУ сопротивляются и задействуют средства радиоэлектронной борьбы, но российские военнослужащие находят "лазейки", обходят противника и всё равно поражают цель. Как рассказали в Минобороны РФ, в этот раз один из расчетов FPV-дронов во время выполнения разведывательных и штурмовых задач на харьковском направлении выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ. Отмечается, подразделения группировки войск "Север" продолжают создание зоны безопасности вдоль границы РФ. Они каждый день продвигают вперед и оттесняют противника. Военнослужащие отряда ударных БПЛА группировки "Север" уничтожают скопления живой силы противника и его технику, активно поддерживают с воздуха штурмовые подразделения, которые продвигаются вглубь обороны противника.

