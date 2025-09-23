Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/pozitsii-2043652370.html
Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ
Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ
Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:25:00+03:00
2025-09-23T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства радиоэлектронной борьбы противника не так воздействовали на их технику, рассказал оператор БПЛА с позывным "Жук". "Выход так близко к противнику производится для того, чтобы было усиленное качество сигнала. Ведь чем ближе к противнику, тем наши антенны работают сильнее и РЭБ давит меньше. Конечно, очень страшно подходить так близко к противнику", - сказал "Жук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он отметил, что российские бойцы передвигаются малыми группами, чтобы у украинских войск было как можно меньше шансов их засечь. По словам оператора беспилотника, ВСУ сопротивляются и задействуют средства радиоэлектронной борьбы, но российские военнослужащие находят "лазейки", обходят противника и всё равно поражают цель. Как рассказали в Минобороны РФ, в этот раз один из расчетов FPV-дронов во время выполнения разведывательных и штурмовых задач на харьковском направлении выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ. Отмечается, подразделения группировки войск "Север" продолжают создание зоны безопасности вдоль границы РФ. Они каждый день продвигают вперед и оттесняют противника. Военнослужащие отряда ударных БПЛА группировки "Север" уничтожают скопления живой силы противника и его технику, активно поддерживают с воздуха штурмовые подразделения, которые продвигаются вглубь обороны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о тактике против РЭБ ВСУ

Операторы дронов ВС РФ близко подходят к позициям ВСУ, чтобы ослабить их РЭБ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские расчеты беспилотников группировки войск "Север" на харьковском направлении подходят максимально близко к позициям ВСУ, чтобы средства радиоэлектронной борьбы противника не так воздействовали на их технику, рассказал оператор БПЛА с позывным "Жук".
"Выход так близко к противнику производится для того, чтобы было усиленное качество сигнала. Ведь чем ближе к противнику, тем наши антенны работают сильнее и РЭБ давит меньше. Конечно, очень страшно подходить так близко к противнику", - сказал "Жук" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он отметил, что российские бойцы передвигаются малыми группами, чтобы у украинских войск было как можно меньше шансов их засечь. По словам оператора беспилотника, ВСУ сопротивляются и задействуют средства радиоэлектронной борьбы, но российские военнослужащие находят "лазейки", обходят противника и всё равно поражают цель.
Как рассказали в Минобороны РФ, в этот раз один из расчетов FPV-дронов во время выполнения разведывательных и штурмовых задач на харьковском направлении выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ.
Отмечается, подразделения группировки войск "Север" продолжают создание зоны безопасности вдоль границы РФ. Они каждый день продвигают вперед и оттесняют противника. Военнослужащие отряда ударных БПЛА группировки "Север" уничтожают скопления живой силы противника и его технику, активно поддерживают с воздуха штурмовые подразделения, которые продвигаются вглубь обороны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала