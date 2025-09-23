Рейтинг@Mail.ru
В России потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/pozhary-2043673715.html
В России потушили шесть лесных пожаров за сутки
В России потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
В России потушили шесть лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили в России шесть лесных пожаров на площади 146 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:42:00+03:00
2025-09-23T09:42:00+03:00
россия
оренбургская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России шесть лесных пожаров на площади 146 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 146 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи вторника на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 824 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовал один пожар на 800 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250921/primore-2043319143.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбургская область, происшествия
Россия, Оренбургская область, Происшествия
В России потушили шесть лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России потушили 6 лесных пожаров за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пал сухой травы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России шесть лесных пожаров на площади 146 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 146 гектаров", - говорится в сообщении.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
Отмечается, что к полуночи вторника на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 824 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовал один пожар на 800 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
Ликвидация пожара на складе с хозтоварами в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Приморье локализовали пожар на складе с хозтоварами
21 сентября, 12:02
 
РоссияОренбургская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала