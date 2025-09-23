https://ria.ru/20250923/pozhary-2043673715.html

В России потушили шесть лесных пожаров за сутки

В России потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 23.09.2025

В России потушили шесть лесных пожаров за сутки

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России шесть лесных пожаров на площади 146 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 146 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи вторника на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 824 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовал один пожар на 800 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.

2025

