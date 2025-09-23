https://ria.ru/20250923/pozhar-2043848916.html
Более десяти животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска
Более десяти животных погибли в огне при пожаре в зоопарке Новосибирска, сейчас открытый огонь ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:34:00+03:00
2025-09-23T20:34:00+03:00
2025-09-23T20:38:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Более десяти животных погибли в огне при пожаре в зоопарке Новосибирска, сейчас открытый огонь ликвидирован, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров."По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Больше десяти животных погибли в огне. Сотрудники МЧС России продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что предварительно площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь.Ранее директор зоопарка Андрей Шило сообщил, что многих животных удалось спасти. В частности, всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов.
