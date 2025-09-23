https://ria.ru/20250923/pozhar-2043820938.html
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме
Двое детей двух и четырех лет погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Подольске, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двое детей двух и четырех лет погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Подольске, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. "Трагическая гибель детей в Подольске. Двадцать третьего сентября в Подольске произошло страшное горе — пожар в многоквартирном доме унес жизни двух маленьких детей (двух и четырех лет)", - говорится в Telegram-канале главка МЧС. По предварительным данным, мать оставила детей одних в запертой квартире. В это время произошло короткое замыкание электросветильника над кроватью. Отмечается, что спасатели, прибывшие на место, эвакуировали детей в бессознательном состоянии, но спасти их не удалось.
