В Подмосковье двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Подмосковье двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двое детей двух и четырех лет погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Подольске, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. "Трагическая гибель детей в Подольске. Двадцать третьего сентября в Подольске произошло страшное горе — пожар в многоквартирном доме унес жизни двух маленьких детей (двух и четырех лет)", - говорится в Telegram-канале главка МЧС. По предварительным данным, мать оставила детей одних в запертой квартире. В это время произошло короткое замыкание электросветильника над кроватью. Отмечается, что спасатели, прибывшие на место, эвакуировали детей в бессознательном состоянии, но спасти их не удалось.

