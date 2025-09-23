https://ria.ru/20250923/pozhar-2043686501.html

В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре

В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре - РИА Новости, 23.09.2025

В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре

Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:41:00+03:00

2025-09-23T10:41:00+03:00

2025-09-23T10:47:00+03:00

происшествия

кинешма

ивановская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043686840_0:414:960:954_1920x0_80_0_0_b4545d851159edbdfb8bc7aa2166d51d.jpg

РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона. "По предварительной информации, сегодня, 23 сентября 2025 года, по неустановленной причине произошло возгорание в квартире по улице Менделеева в Кинешме. В результате происшествия погиб 6-летний ребенок и его мать", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. УМВД по Ивановской области в своем Telegram-канале уточнило, что на месте гибели женщины и мальчика работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20250823/podmoskove-2037176551.html

кинешма

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кинешма, ивановская область