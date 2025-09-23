Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре
10:41 23.09.2025 (обновлено: 10:47 23.09.2025)
В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре
Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 23.09.2025
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона. "По предварительной информации, сегодня, 23 сентября 2025 года, по неустановленной причине произошло возгорание в квартире по улице Менделеева в Кинешме. В результате происшествия погиб 6-летний ребенок и его мать", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания. УМВД по Ивановской области в своем Telegram-канале уточнило, что на месте гибели женщины и мальчика работает следственно-оперативная группа полиции.
2025
происшествия, кинешма, ивановская область
В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре

РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона.
"По предварительной информации, сегодня, 23 сентября 2025 года, по неустановленной причине произошло возгорание в квартире по улице Менделеева в Кинешме. В результате происшествия погиб 6-летний ребенок и его мать", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания.
УМВД по Ивановской области в своем Telegram-канале уточнило, что на месте гибели женщины и мальчика работает следственно-оперативная группа полиции.
