В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре

В Ивановской области при пожаре в квартире погибли мать и шестилетний ребенок
© Фото : Прокуратура Ивановской областиПоследствия пожара в квартире в Кинешме, в результате которого погиб 6-летний ребенок и его мать
Последствия пожара в квартире в Кинешме, в результате которого погиб 6-летний ребенок и его мать
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Шестилетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в квартире в Кинешме Ивановской области, сообщила прокуратура региона.
"По предварительной информации, сегодня, 23 сентября 2025 года, по неустановленной причине произошло возгорание в квартире по улице Менделеева в Кинешме. В результате происшествия погиб 6-летний ребенок и его мать", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания.
УМВД по Ивановской области в своем Telegram-канале уточнило, что на месте гибели женщины и мальчика работает следственно-оперативная группа полиции.
23 августа, 15:44