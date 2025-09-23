Мужчина рассказал, как его соседи чуть не стали целью дрона ВСУ

https://ria.ru/20250923/posol-2043654482.html
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не стали целью беспилотника, видео с его показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны - ред.) летают и сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день… Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть", - рассказал мужчина Мирошнику. При этом целью украинских ударов становятся в основном гражданские объекты, в том числе машины мирных жителей, отметил мужчина. В августе ранение получил и он сам - среди бела дня, в субботу, когда добирался до работы, уточнил мирный житель. "Вышел из дома, вдруг взрыв, вспышка. Всё, весь в крови", - рассказывает он. Дрон поразил мужчину на улице, причем никаких военных объектов рядом не было, только строительная техника, чинившая теплосеть - возможно, именно из-за ее грохота мужчина и не услышал опасности. Осколки сильно повредили его ногу. "Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было. Вытащили (из ран - ред.) пластинки какие-то", - рассказал мужчина. Соседи отвезли его в больницу, но на обратном пути сами чуть не стали целью дрона. "За ними дрон уцепился. Хорошо, что они сообразили и в садик соскочили. А так бы им хана была", - вспоминает пострадавший. По рассказам соседей, в тот же день от удара дрона сгорела еще одна машина мирного жителя Лисичанска, добавил мужчина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не стали целью беспилотника, видео с его показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны - ред.) летают и сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день… Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть", - рассказал мужчина Мирошнику.
При этом целью украинских ударов становятся в основном гражданские объекты, в том числе машины мирных жителей, отметил мужчина. В августе ранение получил и он сам - среди бела дня, в субботу, когда добирался до работы, уточнил мирный житель.
"Вышел из дома, вдруг взрыв, вспышка. Всё, весь в крови", - рассказывает он.
Дрон поразил мужчину на улице, причем никаких военных объектов рядом не было, только строительная техника, чинившая теплосеть - возможно, именно из-за ее грохота мужчина и не услышал опасности. Осколки сильно повредили его ногу.
"Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было. Вытащили (из ран - ред.) пластинки какие-то", - рассказал мужчина.
Соседи отвезли его в больницу, но на обратном пути сами чуть не стали целью дрона.
"За ними дрон уцепился. Хорошо, что они сообразили и в садик соскочили. А так бы им хана была", - вспоминает пострадавший.
По рассказам соседей, в тот же день от удара дрона сгорела еще одна машина мирного жителя Лисичанска
, добавил мужчина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ
на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России
. Президент России Владимир Путин
ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.