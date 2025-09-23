https://ria.ru/20250923/posol-2043654482.html

Мужчина рассказал, как его соседи чуть не стали целью дрона ВСУ

2025-09-23T06:12:00+03:00

2025-09-23T06:12:00+03:00

2025-09-23T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лисичанск

луганская народная республика

родион мирошник

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043515472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25059d30bc94a765f82b36749f2e7366.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не стали целью беспилотника, видео с его показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны - ред.) летают и сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день… Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть", - рассказал мужчина Мирошнику. При этом целью украинских ударов становятся в основном гражданские объекты, в том числе машины мирных жителей, отметил мужчина. В августе ранение получил и он сам - среди бела дня, в субботу, когда добирался до работы, уточнил мирный житель. "Вышел из дома, вдруг взрыв, вспышка. Всё, весь в крови", - рассказывает он. Дрон поразил мужчину на улице, причем никаких военных объектов рядом не было, только строительная техника, чинившая теплосеть - возможно, именно из-за ее грохота мужчина и не услышал опасности. Осколки сильно повредили его ногу. "Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было. Вытащили (из ран - ред.) пластинки какие-то", - рассказал мужчина. Соседи отвезли его в больницу, но на обратном пути сами чуть не стали целью дрона. "За ними дрон уцепился. Хорошо, что они сообразили и в садик соскочили. А так бы им хана была", - вспоминает пострадавший. По рассказам соседей, в тот же день от удара дрона сгорела еще одна машина мирного жителя Лисичанска, добавил мужчина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

россия

лисичанск

луганская народная республика

2025

в мире, россия, лисичанск, луганская народная республика, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)