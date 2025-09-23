https://ria.ru/20250923/popytki-2043657664.html

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться в Запорожской области

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться в Запорожской области

Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России пресекают попытки украинских боевиков закрепиться на участке... РИА Новости, 23.09.2025

ТОКМАК (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России пресекают попытки украинских боевиков закрепиться на участке линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Вохан". "Пытаются закрепиться, подойти ближе, но у них не получается. Их замечают - и работаю по ним. Разведкой БПЛА обнаруживается противник, и дается команда нам их уничтожить... Не даем закрепиться хорошо и удерживать позиции. Пресекаем попытки вылазок", - рассказал "Вохан". Ранее в сентябре оператор ударного БПЛА с позывным "Кастет" рассказал РИА Новости, что подразделения ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные огневые точки, позиции украинских боевиков и грузовик с боеприпасами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Боец: ВС России пресекают попытки ВСУ закрепиться в районе Работино

