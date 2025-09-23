https://ria.ru/20250923/polozhenie-2043779259.html

Положение УПЦ не вызывает интереса у мировой общественности, заявил епископ

Положение УПЦ не вызывает интереса у мировой общественности, заявил епископ - РИА Новости, 23.09.2025

Положение УПЦ не вызывает интереса у мировой общественности, заявил епископ

Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что международные структуры... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:10:00+03:00

2025-09-23T16:10:00+03:00

2025-09-23T16:10:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/33/1550833381_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_c1fdaa0f81abe8ea70359e8d77df417c.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что международные структуры не проявили интереса к гонениям на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) за год, прошедший с момента принятия позволяющего ее запретить закона. На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников. "На протяжении многих лет я выступал на разных международных площадках. Мне удалось выступить и в конгрессе (США – ред.), и в ООН, и на разных европейских площадках. На всех, где я мог, я пытался донести истинное положение дел на Украине в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь. К моему большому сожалению, и тогда удивлению, – сейчас, конечно, это уже не удивляет, – ничего не возымело эффекта", – сказал епископ Гедеон РИА Новости. При этом, по мнению епископа, действия самой УПЦ не привели к изменению политики в ее отношении киевского режима. "Украинскую православную церковь сегодня, невзирая на то, что она вышла – самостоятельно, незаконно, – из состава Русской православной церкви, ее все равно считают частью Русской православной церкви на территории Украины. Как бы они ни хотели, что бы они ни говорили – местное духовенство считают все равно частью Русской православной церкви. Как бы они себя не называли, не обзывали, как бы они не преклонялись перед фашистской бандеровской властью – все равно она их ненавидит", – добавил он. К сожалению, мировая общественность не реагирует на происходящее по причине сильной политизированности темы защиты канонической Церкви, считает архиерей. "К большому сожалению, сегодня все наши обращения не имеют никакой власти на Украине, так как поставлена цель уничтожения Украинской православной церкви", – заключил епископ Гедеон. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.

https://ria.ru/20250923/ukraina-2043777637.html

https://ria.ru/20250923/upts-2043666097.html

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043334550.html

https://ria.ru/20250918/tramp-2042774470.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия