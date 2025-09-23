https://ria.ru/20250923/politsejskie-2043701478.html

В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей

В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей

ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Суд приговорил к четырем и пяти годам лишения свободы четверых полицейских из Омской области, которых признали виновными в избиении трех мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в марте 2024 года четверо оперуполномоченных УМВД России по Тарскому району задержали двух мужчин, предположительно обворовавших местный магазин "Магнит Косметик", и привезли их в отделение полиции. Полицейские несколько раз избили мужчин и свидетеля, чтобы он дал показания против подозреваемых. Не ограничившись этим, сотрудники пытали мужчин электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. После этого они признались в краже. "В районном отделе полиции подсудимые, действуя группой лиц, используя специальные средства, причинили телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже, требуя признательных показаний", – сообщили в пресс-службе. Позже медики обнаружили у пострадавших множество ссадин, гематом и кровоподтеков. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц, с применением пытки". "Приговором суда подсудимым назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима", - добавили в пресс-службе ведомства. Полицейских взяли под стражу в зале суда.

