https://ria.ru/20250923/politsejskie-2043701478.html
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей - РИА Новости, 23.09.2025
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей
Суд приговорил к четырем и пяти годам лишения свободы четверых полицейских из Омской области, которых признали виновными в избиении трех мужчин, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:46:00+03:00
2025-09-23T11:46:00+03:00
2025-09-23T11:46:00+03:00
происшествия
омская область
россия
тарский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Суд приговорил к четырем и пяти годам лишения свободы четверых полицейских из Омской области, которых признали виновными в избиении трех мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в марте 2024 года четверо оперуполномоченных УМВД России по Тарскому району задержали двух мужчин, предположительно обворовавших местный магазин "Магнит Косметик", и привезли их в отделение полиции. Полицейские несколько раз избили мужчин и свидетеля, чтобы он дал показания против подозреваемых. Не ограничившись этим, сотрудники пытали мужчин электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. После этого они признались в краже. "В районном отделе полиции подсудимые, действуя группой лиц, используя специальные средства, причинили телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже, требуя признательных показаний", – сообщили в пресс-службе. Позже медики обнаружили у пострадавших множество ссадин, гематом и кровоподтеков. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц, с применением пытки". "Приговором суда подсудимым назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима", - добавили в пресс-службе ведомства. Полицейских взяли под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20250520/sud-2018061184.html
https://ria.ru/20250307/prigovor-2003587924.html
омская область
россия
тарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, тарский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Тарский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей
В Омской области 4 полицейских получили сроки до 5 лет за избиение 3 мужчин
ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Суд приговорил к четырем и пяти годам лишения свободы четверых полицейских из Омской области, которых признали виновными в избиении трех мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в марте 2024 года четверо оперуполномоченных УМВД России по Тарскому району
задержали двух мужчин, предположительно обворовавших местный магазин "Магнит Косметик", и привезли их в отделение полиции. Полицейские несколько раз избили мужчин и свидетеля, чтобы он дал показания против подозреваемых. Не ограничившись этим, сотрудники пытали мужчин электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли на несколько часов. После этого они признались в краже.
"В районном отделе полиции подсудимые, действуя группой лиц, используя специальные средства, причинили телесные повреждения троим гражданам, в том числе двум задержанным по подозрению в краже, требуя признательных показаний", – сообщили в пресс-службе.
Позже медики обнаружили у пострадавших множество ссадин, гематом и кровоподтеков. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц, с применением пытки".
"Приговором суда подсудимым назначено наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима", - добавили в пресс-службе ведомства.
Полицейских взяли под стражу в зале суда.